Зеленский подписал закон о выделении средств на выплаты вакцинированным

Зеленский подписал закон о выделении средств на выплаты вакцинированным

Президент подписал соответствующие изменения к закону 8 декабря.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений к закону о госбюджете-2021 (законопроект №6297), в тексте которого указано о выделении 8 млрд грн на программу "єПідтримка", предусматривающую выплаты по тысяче гривен вакцинированным гражданам.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

На странице законопроекта №6297 видно, что 7 декабря закон подписал председатель Верховной Рады, а 8 декабря – президент.

Новый закон предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 10,2 млрд грн, из которых 8 млрд грн выделено Министерству экономики по бюджетной программе "Оказание помощи в рамках программы "єПідтримка", предусматривающей выплаты по тысяче гривен для вакцинированных украинцев.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку.

Деньги будут поступать на специальные банковские карты в "Дии". Рассчитаться этими деньгами украинцы смогут на предприятиях, отвечающих определенным МСС-кодам. Платить комиссию за обслуживание карты не нужно.

Кроме того, планируется открытие 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.

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