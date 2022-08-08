Зеленский поручил Шмыгалю разобраться с лицензиями российского букмекера 1xBet на работу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание Премьер-министру Денису Шмыгалю провести проверку работы российского букмекера 1xBet в Украине и решить вопрос с запретом его работы в стране.

Таким образом президент отреагировал на петицию украинцев с требованием запретить работу данного оператора азартных игр в Украине, которая за неделю набрала более 26 тысяч голосов.

Напомним, что в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину, 30 марта 2022 года, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей предоставила две лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на ведение в Украине букмекерской деятельности и работу онлайн-казино российского оператора, который поддерживает российскую агрессию против Украины и которого подозревают в работе на российские спецслужбы.

В своем ответе на петицию Зеленский поручил премьер-министру Шмыгалю решить вопрос работы 1xBet вместе с правоохранительными органами. При этом президент обратил внимание, что условиями лицензирования операторов азартных игр введено ограничение на лицензирование тех заявителей, которые контролируются резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.

Учитывая то, что ООО "Твоя беттинговая компания" предоставила в КРАИЛ документы о работе под торговой маркой 1xbet, зарегистрированная на кипрскую фирму Navasard Limited, которая принадлежит гражданам РФ Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, следует понимать, что КРАИЛ не имела права предоставлять лицензии этому заявителю. Однако, как ранее заявляли в КРАИЛ, в комиссии не увидели российского следа у оператора 1xBet.

Кроме того, Зеленский в своем ответе на петицию также отметил, что ограничения на лицензирование операторов азартных игр применяются и на тех заявителей, которые связаны с лицами, деятельность которых ограничена или запрещена в соответствии с Законом Украины "О санкциях". Как известно, общественница Татьяна Локацкая подала заявление в Совет национальной безопасности и обороны с требованием наложить санкции на все юридические и физические лица, связанные с российским букмекером 1xBet.

Как ранее сообщалось, что на должностных лиц ООО "Твоя беттинговая компания" в апреле 2022 года, уже после получения этой фирмой лицензий на работу 1xBet в Украине, полиция открыла уголовное производство по факту мошенничества и попыток насильственного изменения границ Украины или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Недавно также была обнародована видеозапись от 29 мая 2022 года, на которой под символикой 1xBet российский рэп-исполнитель утверждает, что в разбомбленных оккупантами детских садах в Мариуполе "сидели пацаны из Азова", а украинцы якобы "бомбили стариков и детей на Донбассе". Кроме того, как обнаружили журналисты проекта InformNapalm, платежи для букмекера 1XBet проводят российские банки и платежные системы.

Вопрос запрета работы 1xBet в Украине обсуждается в украинском медиа-пространстве уже несколько месяцев, но пока государственные органы никоим образом не отреагировали на него и веб-сайты 1xBet продолжают работать в Украине.