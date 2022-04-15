Зеленский рассказал о тарифах на электроэнергию на ближайшие полгода

Зеленский рассказал о тарифах на электроэнергию на ближайшие полгода

Во время заседания Зеленський та чиновники обсудили закупку газа и угля для следующего отопительного сезона.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отопительный сезон 2021-2022 завершился успешно и что правительство начало подготовку к следующему.

Об этом глава государства рассказал в новом видеообращении в ночь на 16 апреля.

"Обсудили энергетические вопросы, завершение этого отопительного сезона. Сезон проведен успешно при всем. Несмотря на все "вангирования" тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Поставки не срывались даже в военное время. Начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупки газа, обсудили закупку угля", — сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что правительство продлит по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. По словам Зеленского, это 80 процентов наших граждан.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

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