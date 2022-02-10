Зеленский: "С точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать"

Зеленский: "С точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать"

Президент подчеркнул: экономическая ситуация в Украине сегодня стабильная, что отражается на укреплении гривни.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями деловых кругов – членами Европейской бизнес-ассоциации, во время которой рассказал о шагах власти по поддержке экономики Украины.

Об этом 10 февраля сообщает пресс- служба главы государства.

Отмечается, что прежде всего он проинформировал присутствующих о ситуации в сфере безопасности внутри государства и у его границ, поскольку этот вопрос сегодня волнует представителей и отечественного, и иностранного бизнеса.

По словам главы государства, в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать.

"Мы считаем, что скопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается риска, – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", – заявил президент.

Поэтому, как отметил глава государства, вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны. Президент подчеркнул: экономическая ситуация в Украине сегодня стабильная, что отражается на укреплении гривни.

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"Главная задача президента и правительства страны – бизнес, экономика, инвестиционный климат. Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику", – убежден Владимир Зеленский.

В целях обеспечения стабильности экономики и национальной валюты украинские власти провели ряд переговоров с международными партнерами для получения финансовой поддержки. Как результат – выделение макрофинансовой помощи от ЕС и ряда стран, что также явилось положительным сигналом для бизнеса, констатировал глава государства.

Напомним:

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что президента Украины Владимира Зеленского волнуют постоянные предостережения стран Запада и США относительно возможного нападения РФ на Украину, негативно влияющих на общественно-экономическое положение в стране. В частности, Зеленского беспокоит вероятность дестабилизации Украины и экономики.

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