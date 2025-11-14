ТСН в социальных сетях

Зеленский сообщил, сколько украинцев смогут получить "зимнюю тысячу"

Выплату 1000 грн могут получить украинцы, официально проживающие на территории страны.

Автор публикации
Елена Капник
"Зимняя тысяча".

Уже с 15 ноября украинцы смогут подавать заявки на получение "зимней тысячи" гривен от государства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Уже с завтрашнего дня стартует новая программа зимней поддержки для наших людей – члены правительства представят публично все детали”, - подчеркнул глава государства.

По его словам, в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой. В этом году, говорит Зеленский, "предусматриваем не меньший объем".

Напомним, благодаря программе «Зимняя поддержка 2025» денежную помощь смогут получить украинцы, официально проживающие в Украине, включая детей (родители смогут оформить выплаты на детей). «Тысячу Зеленского» можно потратить на два целевых направления: благотворительную помощь, связанную с поддержкой Сил обороны и восстановлением Украины, или же на оплату украинских товаров и услуг.

