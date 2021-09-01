Зеленский: США могут инвестировать в атомную энергетику Украины до 30 млрд долларов

Зеленский: США могут инвестировать в атомную энергетику Украины до 30 млрд долларов

По его словам, это лишь первый шаг в сотрудничестве между двумя странами.

Украина и США согласовали сотрудничество в сфере энергетики, подписав соответствующий документ — американская сторона планирует инвестировать до 30 млрд долларов в украинскую атомную энергетику.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в США во время общения с журналистами 1 сентября, передает Суспільне.

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"Была важная и результативная встреча с Министерством энергетики США, с министром. Подписан важный документ. Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины ... Думаем, что (инвестиции — ред.) будут составлять от 5 до 30 млрд долларов" — сказал Зеленский.

По его словам, это лишь первый шаг в сотрудничестве между двумя странами: "Сейчас имеем поддержку США. Считаю, мощная победа для обеих стран".

Президент добавил, что Украина также видит поддержку Министерства энергетики США в вопросе "Северного потока-2".

Напомним:

Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США обсудил с министром энергетики Дженнифер Гренхольм риски, которые несет российский газопровод "Северный поток-2". "Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", — заявил он.

из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", — заявил он. Ранее Германия и США заключили соглашение по "Северному потоку-2".

по "Северному потоку-2". Вопрос безопасности Украины после введения "Северного потока-2" обсуждался также на встрече Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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