Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах энергетике: что поручено Кабмину

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом, возлагается на его секретаря.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о нейтрализации угроз в энергетической сфере. И поручил исключить облэнерго из перечня объектов для приватизации.

Об этом говорится в соответствующем указе опубликованном на сайте представительства главы государства.

Кабмин должен в трехдневный срок проработать вопрос по управлению публичной компанией "Донецкоблгаз" для гарантированного обеспечения природным газом потребителей региона.

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Кроме того, Кабмину поручено в двухнедельный срок обеспечить обоснованность и приемлемость параметров стимулирующего регулирования для операторов системы распределения электроэнергии совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Фондом госимущества и Антимонопольным комитетом Украины. Правительство также должно проанализировать структуру собственности всех операторов систем распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг установить реальных конечных бенефициарных владельцев таких компаний. Кроме того, правительство должно принять меры по недопущению функционирования вертикально интегрированных компаний среди операторов систем распределения электроэнергии.



СНБО также поручил правительству и Фонду госимущества до 31 августа исключить из субъектов большой приватизации госсобственности и перечень объектов малой приватизации государственные пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии и определить Министерство энергетики органом управления такими пакетами акций. Кабмин также должен завершить отделение деятельности государственных операторов систем распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг передать государственных поставщиков универсальных услуг в управление НАЭК "Энергоатом".

СНБО поручил до 31 января 2022 года активизировать работу по повторному заключению договоров эксплуатации / аренды газораспределительных систем держформы собственности, а также обеспечить проведение инвентаризации всех объектов газоснабжения и земельных участков, на которых находятся объекты газотранспортной системы.



Также в 31 декабря 2021 года Фонд госимущества, АМКУ и НКРЕКП должны провести внеплановые проверки компаний в сфере распределения газа относительно надлежащего хранения объектов газораспределительных систем государственной формы собственности.



Кроме того, до конца 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с Национальным банком Украины должны утвердить концепцию внедрения и розвтику рынке "зеленых" облигаций и утвердить план мероприятий по ее реализации.



АМКУ также обязан проверить газоснабжающие компании и, в частности, НАК "Нафтогаз Украины" на предмет соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции во время подготовки к отопительному сезону.

Напомним:

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в облэнерго Украины могут появиться временные администрации .

. Данилов также заявил, что в Украине пытаются расшатать ситуацию, манипулируя темой тарифов. СНБО принял решение о том, что стоимость электричества не поднимется для уязвимых слоев населения.

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