Зеленский заверил, что у Украины есть достаточные резервы, чтобы отразить атаки на курс гривны и финансовую систему

Зеленский заверил, что у Украины есть достаточные резервы, чтобы отразить атаки на курс гривны и финансовую систему

По словам президента, без внимания не останется ни одна отрасль, требующая государственной поддержки.

Основа украинской армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в понедельник, 14 февраля, в новом видеообращении относительно российской агрессии.

"Мы сформировали достаточные резервы, чтобы отразить атаки на курс гривны и нашу финансовую систему. Мы не оставим без внимания ни одной отрасли, которая нуждается в государственной поддержке, как это уже произошло на днях с авиаперевозчиками. И свидетельством тому является стабильный курс национальной валюты и открытое небо", – отметил он.

Напомним:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не собирается закрывать свое воздушное пространство. Он пояснил, что некоторые западные авиакомпании, особенно из Нидерландов, взволнованы ситуацией в Украине, помня о сбитом рейсе МН17 над Донбассом в 2014 году.

В ходе срочного заседания 13 февраля правительство приняло решение выделить 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины.

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