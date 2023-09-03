Зеленский заявил об альтернативном зерновом коридоре: уже прошли 4 судна

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже четыре судна прошли по альтернативному морскому коридору.

Об этом он сказал 3 сентября во время обращения к украинцам.

Президент отметил, что уже четыре судна прошли по альтернативному морскому коридору. Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы возобновить полноценную работу "зернового коридора".

"Мы постоянно доказываем, что можем вместе делать вещи, которые кажутся фантастическими другим в мире, но работают в реальности, когда за них берутся украинцы. Уже четыре судна прошли нашим новым, альтернативным морским коридором из наших южных морских портов. И мы работаем с нашими партнерами по всему миру, чтобы возобновить нормальную работу "зернового коридора", который обеспечивал и должен обеспечивать продовольственную безопасность в глобальном масштабе", — сказал он.

Напомним, в Турции заявили, что ООН предлагает выполнить некоторые требования России ради "зернового соглашения".

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