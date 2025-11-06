Земельный налог: кто имеет право на льготы

Освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан / © Pexels

В Украине действует налог на землевладельцев. Но отдельные категории граждан имеют право на освобождение от уплаты земельного налога или предоставление льгот.

В ПФУ объяснили, что согласно ст. 281 Налогового кодекса, от земельного налога освобождены следующие категории граждан:

все физические лица, являющиеся лицами с инвалидностью первой или второй группы

физические лица, воспитывающие трех и более детей

пенсионеры, ветераны войны

а также лица, признанные пострадавшими в результате катастрофы на ЧС

Также льгота по земельному налогу не только поделена по субъектам, но и по объектам. То есть, за определенные земельные участки при определенных условиях можно не платить налог. Не платим земельный налог, если земельный участок предназначен для ведения личного крестьянского хозяйства и не превышает размера 2 гектара.

Также не платим налог за земельные участки, предназначенные для строительства и обслуживания жилого дома, а также хозяйственных построек и сооружений при условии, что эти земельные участки в селах не превышают 0,25 гектара, в поселках — 0,15 гектара, а в городах — 0,1 гектара.

Кроме того, если земельный участок для дачного строительства не превышает 0,1 га, для строительства индивидуального гаража не превышает 0,01 га, для ведения садоводства не превышает 0,12 га тоже можем не платить земельный налог по закону.

