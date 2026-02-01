Земельный налог в 2026 году: кто из украинцев не будет платить

В Украине уплата земельного налога обязательна для большинства граждан / © pixabay.com

Реклама

Владение землей в Украине налагает на граждан обязанность платить земельный налог. Это относится как к владельцам, так и к постоянным пользователям участков.

Однако Налоговый кодекс Украины (статья 281) предусматривает «налоговые каникулы» навсегда для наиболее уязвимых категорий населения. В 2026 году значительная часть украинцев может законно не платить за свои сотки и гектары.

Согласно закону, от уплаты земельного налога освобождаются физические лица, относящиеся к следующим категориям:

Пенсионеры (по возрасту). Самая многочисленная группа. Если вы вышли на пенсию по возрасту, у вас есть льгота

Лица с инвалидностью I и II группы

Ветераны войны. Сюда входят участники боевых действий (УБД) и лица, на которые распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны…»

Многодетные родители. Лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет

Чернобыльцы. Граждане, признанные законом пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы

На период действия единого налога четвертой группы от уплаты земельного налога освобождаются владельцы земельных долей, если они передали эти участки в аренду плательщику единого налога четвертой группы

Льгота распространяется только на один участок каждого вида использования в пределах установленных норм площади, например, до 2 гектаров для сельскохозяйственных участков и различных ограничений для строительства в зависимости от типа населенного пункта.

Реклама

Если площадь земельного участка превышает установленные нормы, налог уплачивается только за ту часть, которая выходит за пределы льготной площади.

Кроме этого, в 2026 году продолжает действовать освобождение от платы за землю для участков, находящихся на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях (согласно официальному перечню Минреинтеграции). Также не облагаются налогом заминированные участки.

Ранее сообщалось, что в 2026 году украинским собственникам недвижимости следует готовиться к увеличению налоговых платежей. Хотя сама процентная ставка налога не претерпела изменений, итоговая сумма в квитанциях вырастет из-за повышения минимальной заработной платы.