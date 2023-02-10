Землетрясение в Турции и Сирии: убытки составят 4 млрд долларов

Экономический ущерб в регионах Турции и Сирии, пострадавший от разрушительного землетрясения, может превысить 4 млрд долларов.

Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

"Экономический ущерб трудно оценить, поскольку ситуация развивается, но они, вероятно, превысят два миллиарда долларов и могут достичь четырех миллиардов долларов или больше", — отметили в Fitch.

В то же время стоимость застрахованного ущерба оценивается в пределах 1 млрд, что свидетельствует о низком страховом покрытии районов, на которые пришелся эпицентр землетрясения.

Основная часть выплат придется на глобальных перестраховщиков.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — самое сильное в стране в этом столетии. За ним последовали еще два землетрясения — магнитудой 7,7 и 7,6. Общее число погибших в результате землетрясений в Турции уже превысило 20 тысяч. Почти все они погибли в самой Турции, а также несколько тысяч погибших в Сирии.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что под завалами могут оставаться пять украинцев. Их судьба пока неизвестна.

Трагедия в Турции: жертвами разрушительного землетрясения стали более 20 тысяч человек

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