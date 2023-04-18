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"Зерновое соглашение": Россия второй день блокирует проверку украинских судов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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"Зерновое соглашение": Россия второй день блокирует проверку украинских судов

Фото: Pexels

Россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая корабли из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям "зернового соглашения".

Поставки украинского зерна через "зерновой коридор" приостановлены уже второй день, из-за россиян, нарушающих условия соглашения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщения Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Россия по-прежнему отказывается следовать плану украинских портов и навязывает украинским портам свой собственный план, что неприемлемо", – говорится в текстовом сообщении Министерства.

На прошлой неделе россияне уже приостанавливали регистрацию судов в одностороннем порядке, подаваемых украинскими портами для формирования инспекционного плана. В результате подобных действий инспекция была остановлена на один день.

"Вместо этого россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая корабли из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям Инициативы и неприемлемо для Украины", – заявили днем ранее в Министерстве.

При этом в Москве заявляют, что могут выйти по инициативе, если вопрос ее зерна и удобрений не будет решен до мая этого года.

Напомним ранее сообщалось, что правительство Венгрии запретило импорт зерна из Украины. Такое ограничение в стране будет действовать до 30 июня 2023 года.

Кроме того, ранее информировали, что Министерство сельского хозяйства Словакии запретило перерабатывать и использовать для питания украинское зерно.

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Дата публикации
Просмотры
252
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