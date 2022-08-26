"Зерновым коридором" Украина экспортировала по морю первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции — Зеленский

Уже 44 судна с украинской агропродукцией направлены в 15 стран мира, Украина получила еще 70 заявок на прибытие судов для загрузки.

Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех морских портов Украины – Черноморска, Одессы и Южного – был экспортирован первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 августа.

"Украинское зерно и сам факт того, что заработало наше направление поставки на мировой продовольственный рынок, позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса, не допускают катастрофического дефицита", — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.

Президент отметил, что этот экспорт не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для наших граждан – это сотни тысяч рабочих мест, дает доходы для украинских компаний и государственного бюджета и, что очень важно, дает средства для посевной в следующем году.

Владимир Зеленский уточнил, что уже 44 судна с украинской агропродукцией направлены в 15 стран мира, а Украина получила еще 70 заявок на прибытие судов для загрузки.

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"Цель — выйти на объем в 3 млн тонн ежемесячно. И это очень важно для Африки, Азии, Европы. Важно, чтобы общество осознавало, что этот экспорт не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для наших граждан — это сотни тысяч рабочих мест, дает доходы для украинских компаний и государственного бюджета и, что очень важно, дает средства для посевной в следующем году", – сказал он.

По словам Зеленского, это действительно важный результат для Украины, Черноморского региона и всего мира.

"И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе. И подчеркиваю, что это полная ответственность партнеров – не допускать каких-либо российских провокаций и срыва экспорта", — подытожил президент.

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