Жара откладывается: синоптики предупредили о затяжном похолодании

Дождь. / © pixabay.com

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В Украине стало ощутимо прохладнее. Более того, летнего тепла пока ожидать не стоит. Активный атмосферный фронт пришел на смену жаре.

Об этом сообщил руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, активный атмосферный фронт обусловил сильные температурные контрасты в Украине. Если на западе, в частности, во Львовской области, температура воздуха опустилась до +11°, то на Левобережье держится тепло — до +25°

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«Граница теплая и прохладная проходит через Тетерев — Житомир — Винницу», — подчеркнул Постыгань.

В выходные, 13-14 июня, в регионах дальше еще более ощутимо похолодает. Кроме того, ожидаются небольшие дожди, а местами с грозами. В общей ночью температура воздуха будет 11-13° тепла, а днем 21-23° выше нуля.

Похолодание в Украине

Синоптик сообщил, что, по предварительным прогностическим расчетам, до конца второй декады июня атмосферными процессами будут руководить атлантические циклоны.

«Эти вихри обеспечат беспрепятственное поступление воздуха из северных широт. Именно поэтому на стабильную и жаркую погоду пока не рассчитываем. Так что зонтик, легкий свитер и внимательность к прогнозам остаются актуальными спутниками ближайших дней», — подчеркнул Виталий Постригань.

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Погода. Фото: Виталий Постригань.

Непогода в Украине — последние новости

Метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал, что неустойчивая погода ожидается уже во второй декаде июня. Летняя жара и солнечная погода сменятся похолоданием, дождями, грозами и местами градом. В отдельных регионах ночью температура может снизиться до +7°C.

На днях Украину накрыла сильная непогода . В некоторых областях выпал огромный град и пошел сильный ливень. Кроме того, в Днепре шквальный ветер свалил деревья на автомобили и заборы.

Кроме того, 12 июня в Карпатах температура упала до нуля. На горе Поп Иван утром было облачно и дождливо.

Дата публикации 16:42, 11.06.26 Количество просмотров 91 Поваленные деревья, сильные ливни и огромный град: Украину накрыла непогода

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