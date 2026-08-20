Жара ударила по урожаю: любимый овощ украинцев может подорожать на треть

Картофель / © pexels.com

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В Украине осенью может существенно подорожать картофель. Из-за аномальной летней жары урожай в этом году ожидается ниже, а закупочные цены в октябре-ноябре могут вырасти примерно на 25-30%.

Об этом рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе Института картофелеводства НААН Татьяна Олейник в комментарии «Главкому».

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По ее словам, летом в течение пяти дней температура температура превышала 37°C. Именно в этот период пришлись цветение и бутонизация картофеля, когда формируются будущие клубни.

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«При такой температуре картофель останавливает ростовые процессы. Это культура умеренного климата, поэтому столь высокие температуры для нее критичны», — пояснила эксперт.

По ее словам, в условиях сильной жары растение тратит ресурсы не на формирование урожая, а на выживание. Поэтому урожайность может снизиться, что впоследствии повлияет и на стоимость картофеля.

Когда цены на картофель могут возрасти

В конце лета картофель временно дешевел до 6,5–8 грн за килограмм. Олейник объяснила это массовой продажей ранних сортов, которые не пригодны для длительного хранения.

Однако после того, как запасы раннего картофеля иссякнут, а на рынке будут преобладать среднеспелые и поздние сорта, ситуация может измениться.

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"Ориентировочно в октябре-ноябре, я думаю, закупочные цены вырастут примерно на 25-30%", - прогнозирует эксперт.

Зимой картофель может подорожать примерно на 10%. Причиной станут дополнительные затраты производителей на хранение урожая, в частности, вентиляцию и поддержание необходимой температуры в хранилищах.

Таким образом, по прогнозу эксперта, дешевого картофеля осенью и зимой этого года ожидать не стоит.

Напомним, на украинских рынках стремительно дешевеют помидоры из-за улучшения погоды в большинстве областей. Это дало возможность фермерам массово вывести технику на поля и активизировать сбор овощей с открытого грунта.

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