Ждать ли гречку по 100 грн: прогноз по ценам в Украине

Гречка

Несмотря на прошлогодний низкий урожай, украинцам не стоит готовиться к шоковым ценам на гречку. Переходные остатки прошлых лет помогут удержать стоимость популярной крупы на стабильном уровне.

Об этом рассказала руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин в эфире телеканала «Новини.LIVE».

Она отметила, что цены на одну из самых популярных среди украинцев круп будут оставаться стабильными и не достигнут резкого роста до 60, 70 или даже 100 грн за килограмм.

«Лично я в отношении гречки спокойна, что в следующем году цену на уровне 60-70-100 гривен за килограмм, которые мы видели в 2022 году, мы не увидим. Так же мы не увидим такую цену до конца текущего года, до сбора урожая», — сказала Литвин.

Она пояснила, что хотя в прошлом году урожай гречки был небольшим, ситуацию выравнивают запасы, которые остались с предыдущих лет, когда объемы производства превышали уровень потребления.

К слову, в Украине из-за избытка урожая подешевели овощи: аграрии увеличили площади после прошлогоднего дефицита, поэтому картофель сейчас продают по 7-8 грн, а морковь и свеклу — по 4-5 грн. При этом гречка дорожает, поскольку фермеры сократили ее посевы, что вместе с действиями посредников создало дефицит на рынке, пояснил нардеп Дмитрий Соломчук. Он отметил, что несмотря на популярность крупы, ее реальное потребление в стране остается невысоким.