- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 1 мин
Ждать ли на АЗС "откат" цен: эксперт назвал главные условия
Ситуация на украинских заправках остается нестабильной.
Прогнозировать точные цифры на АЗС сейчас невозможно. Цена на бензин может упасть в конце лета, однако только при нескольких условиях.
Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта LIVE «Мир на изломе» заявил, что для снижения цен на топливо необходимы факторы.
Три фактора:
укрепление гривны
снижение мировых цен на нефть, хотя бы до 80 долларов за баррель
стабильная экономическая ситуация в Украине
«При этих условиях можно ожидать, что стоимость горючего на украинских АЗС начнет падать в конце лета или в начале осени», — отметил он.
Напомним, глава правительства Юлия Свириденко пообещала, что цены на топливо начнут снижаться.
«Провела встречу с председателем правления НАК „Нафтогаз Украины“ по текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно оказывать непосредственное влияние на цены на топливо в Украине, — заявила она.
Государственная сеть АЗК «Укрнафта» уже отреагировала и приступила к снижению цен. При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное понижение.
Украинские власти уверяют, что запасов горючего хватит для ВСУ и посевной, однако эксперты предупреждают о возможных ценовых скачках, если военная напряженность на Ближнем Востоке будет продолжаться до осени.