Жесткие прайс-кепы усиливают дефицит электроэнергии — Тынный
Украинский энергетический рынок теряет инвестиции и возможности развития из-за жесткого государственного регулирования цен, в частности через прайс-кепы.
Об этом заявил бизнесмен, основатель энергетического холдинга Игорь Тынный.
По его словам, нынешняя модель с жесткими ограничениями цен оказывает прямое влияние на экономику генерации и делает часть производства убыточной.
"Если газ будет 1000$ за 1000 кубов, то себестоимость производства из него электроэнергии никак не влезет в ваши желания быть хорошими для населения и держать низкие цены", - отметил он.
Тинный отмечает, что в таких условиях газовая генерация просто не будет работать, а новые проекты не будут запускаться. В то же время, ограничения цен, по его словам, уже имеют системный эффект для рынка.
«История с жесткими прайс-кепами – это типичный социализм. Сегодня их снова снижают - смело ждите дефицита и ограничений», - подчеркнул он.
По его мнению, именно ценовые ограничения являются одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие распределенной генерации и возобновляемой энергетики, а также подрывают доверие инвесторов к украинскому энергорынку.
Тинный также указывает, что без формирования рыночной цены энергосистема не получает необходимых сигналов для развития, а дефицит электроэнергии в пиковые периоды усиливается.
Ранее бывший член правления НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский заявил, что жесткие прайс-кепы на рынке электроэнергии могут сами по себе формировать дефицит ресурса, даже без внешних факторов.