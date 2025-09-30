Жесткие санкции против РФ: Евросоюз вводит ограничения в ключевых секторах

ЕС / © Getty Images

Европейский Союз представил новый пакет санкций, который предусматривает строгие ограничения в сфере энергетики, финансов и торговли. Одной из центральных мер является запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает пресс-служба

По ее словам, новые ограничения имеют целью усилить экономическое давление на Россию. Ожидается, что благодаря этим санкциям темпы роста российского ВВП сократятся с 4,3% в 2024 году до 0,9% в 2025 году.

18 сентября спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила, что ЕС рассматривает возможность замены российского СПГ на американский, что является частью общей стратегии отказа от российских энергоресурсов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейская комиссия одобрила новый, уже 19-й, пакет санкцийпротив России. Однако, лишь после голосования государств-членов ЕС решение будет считаться окончательным.