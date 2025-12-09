Жилье в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре - какие будут цены в 2026 году

Квартира / © Pixabay

Несмотря на войну и миграционные процессы, в Украине ожидается значительное повышение стоимости первичного жилья в 2026 году. Больше всего подорожают квартиры в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре — до 15-20%.

О прогнозах и анализе рынка рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Марина Куц для издания "Новости.LIVE«.

По ее словам, стремительный рост цен будет обусловлен комплексом факторов: подорожанием строительных материалов, увеличением спроса в крупных агломерациях, активным восстановлением инфраструктуры и возвращением населения.

Киев

Столица остается крупнейшим рынком жилья. Спрос на новые квартиры остается высоким, однако рынок становится более избирательным. Часть покупателей и инвесторов ориентируется на пригород, где ниже себестоимость и выше ощущение безопасности. Прогнозируется повышение цен на столичную первичную недвижимость в пределах 5-20%.

Одесса

Южный город может стать лидером по темпам роста цен на новое жилье, особенно на однокомнатные квартиры. Ожидаемое подорожание — 10-18%. Высокий спрос объясняется доступностью бюджета и меньшими рисками простоя, а также возвращением жильцов, активностью локальных застройщиков и дефицитом качественных предложений в центре.

Харьков

Несмотря на близость фронта, спрос на новое жилье в городе растет. Ожидаемая динамика цен — 8-15%. Особенно востребованы объекты с повышенными мерами безопасности.

Львов

Рынок Львова остается стабильно высоким. Цены на новостройки могут вырасти на 7-14%. Высокий спрос поддерживают внутренне перемещенные лица, развитие бизнеса и инвестиционная привлекательность города.

Днепр

Темпы роста в Днепре более умеренные, однако динамика рынка демонстрирует положительный тренд и стабильный интерес к новым объектам.

Марина Куц подчеркнула, что в 2026 году покупатели и инвесторы будут ориентироваться на безопасные, энергоэффективные и технологически современные объекты, что повлияет на выбор конкретного района и жилого комплекса.

Напомним, ранее мы писали о том, что по прогнозам экспертов, в 2026 году рынок недвижимости снова продемонстрирует рост цен.