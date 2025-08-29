Жилищная субсидия: кому из украинцев могут отказать в помощи

Субсидия / © УНИАН

В Украине не все домохозяйства могут рассчитывать на получение субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, помощь не назначат домохозяйствам, имеющим долги за коммунальные услуги.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда в Закарпатской области.

Отмечается, если украинцы не оплачивали коммуналку более трех месяцев на сумму свыше 680 гривен, если только не был заключен договор реструктуризации задолженности или она обжалована в судебном порядке.

Кроме того, отказ могут получить семьи, в составе которых совершеннолетние, находившиеся за границей более 60 дней в период, за который учитываются доходы для субсидии.

Если среди членов семьи есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минимальной зарплаты или те, кто не платит ЕСВ, то субсидия также не предоставляется,

Отказ возможен, если кто-то из членов домохозяйства в течение года покупал товары на сумму более 50 тысяч гривен, имел депозит более 100 тысяч гривен, приобрел валюту на сумму более 50 тысяч гривен или не вернул излишне выплаченную субсидию за предыдущие периоды.

Причиной отказа могут быть:

наличие неплательщика алиментов свыше трех месяцев,

собственность более одного жилья,

квартира площадью более 130 квадратных метров или частный дом свыше 230 квадратных метров,

наличие в семье современного автомобиля (менее 5 лет) 15 лет.

Напомним, правительство продлило выплаты для ВПЛ. Денежную помощь будут получать уязвимые категории населения еще не менее полугода — до февраля 2026 года. Взрослые ВПЛ будут получать 2000 грн ежемесячно, а дети и люди с инвалидностью - 3000 грн.