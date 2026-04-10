Жители Киева могут получить 40 тыс. грн: кому обещают выплаты

В Киеве жители домов, где инженерные сети были повреждены в результате российских атак, могут получить 40 тысяч гривен. Это — одноразовая материальная помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным властей, речь идет о городской целевой программе «Забота. Навстречу киевлянам». Помощь оказывается, если в доме были повреждены из-за аварий на инженерных сетях, прорыва труб или затопления после обстрелов.

Впрочем, право на получение выплаты имеют владельцы или совладельцы только того жилья, которое было повреждено в результате российских ударов после 1 января 2026 года. Важным условием является подтверждение аварии или затопления.

Как получить средства и куда можно потратить

Для получения помощи необходимо подать заявление (образец) и пакет документов:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер налогоплательщика (при наличии);

справку повреждения жилья от организации по обслуживанию жилищного фонда;

реквизиты банковского счёта.

Подать документы можно лично — по адресу просп. Любомира Гузара, 7, каб. 115 и 116, или отправить по электронной почте: social@kyivcity.gov.ua.

Средства можно направить на:

восстановительные работы в квартире;

устранение последствий повреждения;

приобретение необходимых отопительных приборов.

В Украине 7 апреля стартовали выплаты 1500 грн. Деньги начислят автоматически гражданам, которые пользуются социальной поддержкой государства. Средства поступят на банковские карты или через «Укрпочту».

Кроме того, более 8700 украинских семей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А, получат единовременную денежную помощь в размере 6500 грн. На эти нужды правительство направило 56,6 млн грн донорских средств.