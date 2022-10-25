Жители Киевской и Харьковской областей могут получить по 6600 грн на каждого члена семьи

Пострадавшие войны войны украинцы могут получить помощь от американской организации HIAS. Как это сделать — в материале ТСН.ua

Об этом сообщает Благотворительный фонд "Право на защиту".

Пострадавшие от военных действий жители Киевской области, а с ноября Харьковской, смогут получить дополнительную денежную помощь от американской организации HIAS.

"Обратиться за денежной помощью смогут не только потерявшие жилье люди, бизнес, средства к существованию вследствие военных действий на этой территории, но и уязвимые семьи ВПЛ в этих областях (с двумя и более детьми, с людьми 55+, с беременными женщинами или молодыми мамочками с малышами до 2 лет, а также лица с инвалидностью, неполные семьи и т.д.. Предпочтение отдается семьям ВПЛ, которые стали на учет в течение последнего месяца, даже если они не имеют вышеперечисленных уязвимостей!", — отмечается на сайте фонда.

Кто может получить помощь

Внутри перемещенные семьи, переехавшие за последние 30 дней.

Пострадавшие от обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи; семьи, которые потеряли средства к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий.

ВПЛ или семьи, переместившиеся более 30 дней назад, которые имеют доход менее 5400 грн на человека (за последние 3 месяца) и соответствуют хотя бы одному из следующих критериев — имеют двух или более детей; есть лица с инвалидностью; домохозяйство ведется одним лицом (супругом или женщиной); есть беременные женщины и женщины с детьми младше 2 лет; имеют пожилых людей (55+ лет) в семье.

Кто не может получить помощь

Те семьи, которые уже получали или получают выплаты от других международных организаций.

Как подать заявку на получение помощи

Для регистрации заявки необходимо предоставить такие документы:

данные внутреннего украинского паспорта,

налоговый номер, который будет использоваться для обработки платежей,

номер IBAN банковского счета, куда будут начислены средства,

документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (свидетельства о рождении детей и их налоговые номера, медицинские справки, справки об инвалидности, беременности и т.п.).

Подать заявку нужно лично в постоянный центр регистрации, который находится по адресу г. Бровары, ул. Независимости 5 (вход со двора). График работы центра по будням, с 9:00 до 18:00. Также в Киевской области работают выездные мобильные бригады. Расписание работы постоянно обновляется в телеграмм-канале: https://t.me/hias_help

С ноября ожидается запуск программы в Харьковской области.

При регистрации должны присутствовать все члены семьи с подлинниками документов.

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