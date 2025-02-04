Жители одной из областей получить 20 тыс. грн: кому доступны выплаты

Чтобы получить материальную помощь, нужно написать заявление.
В феврале жители Донецкой области могут оформить несколько видов материальной поддержки. Помощь предназначена, прежде всего, для тех, кто пострадал из-за военных действий.
Об этом сообщили в ОО "ВПО Украины" в Telegram.
Получить выплаты смогут проживающие в Краматорске граждане, которые так иначе пострадали в результате войны с РФ.
Помощь доступна:
- краматорцам, пострадавшим в результате военных действий;
- гражданам, чье имущество повреждено от атак РФ.
Материальную помощь назначают из личного заявления гражданина. Заявление следует подать в управление труда и соцзащиты населения Краматорского городского совета. В случае ранения лица размер материальной помощи составит:
- тяжелое ранение – 20 тыс. грн;
- другие ранения – 5 тыс. грн.
Однако в предоставлении материальной помощи может быть отказано:
- на основании предоставления заявителем неполных или недостоверных данных;
- в связи с отсутствием сметных назначений или полного использования средств местного бюджета.
Как сообщалось, в Украине одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе, могут в феврале 2025-го оформить ежемесячную доплату, размер которой 944 грн.