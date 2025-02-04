Жители одной из областей получить 20 тыс. грн: кому доступны выплаты

Чтобы получить материальную помощь, нужно написать заявление.

В феврале жители Донецкой области могут оформить несколько видов материальной поддержки. Помощь предназначена, прежде всего, для тех, кто пострадал из-за военных действий.

Об этом сообщили в ОО "ВПО Украины" в Telegram.

Получить выплаты смогут проживающие в Краматорске граждане, которые так иначе пострадали в результате войны с РФ.

Помощь доступна:

краматорцам, пострадавшим в результате военных действий;

гражданам, чье имущество повреждено от атак РФ.

Материальную помощь назначают из личного заявления гражданина. Заявление следует подать в управление труда и соцзащиты населения Краматорского городского совета. В случае ранения лица размер материальной помощи составит:

тяжелое ранение – 20 тыс. грн;

другие ранения – 5 тыс. грн.

Однако в предоставлении материальной помощи может быть отказано:

на основании предоставления заявителем неполных или недостоверных данных;

в связи с отсутствием сметных назначений или полного использования средств местного бюджета.

Как сообщалось, в Украине одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе, могут в феврале 2025-го оформить ежемесячную доплату, размер которой 944 грн.

Читайте также: