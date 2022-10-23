Жители временно оккупированных территорий начали массово отказываться от рублей – Федоров

Граждане, проживающие на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, начали массово отказываться от рублей.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Рашисты на оккупированных территориях искусственно завышали курс своей никому в мире не нужной валюты. Но сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсонщины, а за ней и Мелитопольщины, неизбежна. Так что курс резко изменился. В Херсоне уже дают 5 рублей за гривну, а на заправках вообще отказывались принимать российские деньги", – рассказал он.

По словам Федорова, во временно оккупированном Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой. На рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривну.

"И даже созданный оккупантами "рублевый патруль" не помогает распространению валюты захватчиков. А сейчас и подавно люди спешат избавиться от рублей, а гривны берегут. Потому что верят, что деоккупация близка", — подчеркнул он.

Мэр Мелитополя также напомнил, что после деоккупации все российские рубли мгновенно превратятся в "фантики", потому что их обращение в Украине строго запрещено.

Напомним, Конституционный суд Российской Федерации поддержал присвоение оккупированных территорий Украины — ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

В России даже уже назначили "выборы" в "парламенты" оккупированных территорий Украины. Планируется, что состоятся они в сентябре 2023-го.

На временно оккупированных территориях Украины россияне угрожают штрафами из-за отказа полностью переходить на рубль.

Отмечается, что предприниматели на ТОТ отказывают искусственно завышать рубль по требованию россиян, ведь это еще больше давит на граждан в оккупации. Поэтому оккупанты решили штрафовать таких предпринимателей.

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