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Жители Закарпатья получат дополнительную денежную помощь за предоставление приюта переселенцам

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Жители Закарпатья получат дополнительную денежную помощь за предоставление приюта переселенцам

Харьковская ОВА

Закарпатцам выплатят единоразовую финансовую помощь за убежище ВПЛ.

На Закарпатье местные жители, безвозмездно приютившие вынужденных переселенцев, получат одноразовую материальную помощь из областного бюджета в размере 4 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте Закарпатской ОВА.

"Единоразовую выплату 4000 гривен будут предоставляться за размещение в сентябре или октябре 2022 года двух и более внутренне перемещенных лиц на период не менее 30 календарных дней. Эти средства позволят частично компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги и другие бытовые нужды", — отметил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

По его словам, для получения помощи закарпатцам нужно подать заявление в исполнительный орган территориальной громады по месту нахождения жилья.

Для получения помощи необходимо предоставить следующие документы:

  • копия документа, удостоверяющего личность заявителя и адрес его места жительства;
  • копия справки о присвоении идентификационного кода (кроме лиц, которые по своим религиозным или другим убеждениям отказались от идентификационного кода);
  • копия документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением, или документа, подтверждающего полномочия представителя владельца;
  • копия справок внутренне перемещенных лиц, временно размещенных в жилом помещении заявителя;
  • справка о банковских реквизитах заявителя для выплаты материальной помощи через банковское учреждение (при наличии открытого счета).

Напомним, некоторые украинцы со статусом внутри перемещенных лиц могут получить 20 тысяч гривен финансовой помощи.

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