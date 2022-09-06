Жители Закарпатья получат дополнительную денежную помощь за предоставление приюта переселенцам

На Закарпатье местные жители, безвозмездно приютившие вынужденных переселенцев, получат одноразовую материальную помощь из областного бюджета в размере 4 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте Закарпатской ОВА.

"Единоразовую выплату 4000 гривен будут предоставляться за размещение в сентябре или октябре 2022 года двух и более внутренне перемещенных лиц на период не менее 30 календарных дней. Эти средства позволят частично компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги и другие бытовые нужды", — отметил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

По его словам, для получения помощи закарпатцам нужно подать заявление в исполнительный орган территориальной громады по месту нахождения жилья.

Для получения помощи необходимо предоставить следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя и адрес его места жительства;

копия справки о присвоении идентификационного кода (кроме лиц, которые по своим религиозным или другим убеждениям отказались от идентификационного кода);

копия документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением, или документа, подтверждающего полномочия представителя владельца;

копия справок внутренне перемещенных лиц, временно размещенных в жилом помещении заявителя;

справка о банковских реквизитах заявителя для выплаты материальной помощи через банковское учреждение (при наличии открытого счета).

Напомним, некоторые украинцы со статусом внутри перемещенных лиц могут получить 20 тысяч гривен финансовой помощи.

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