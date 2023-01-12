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Жизнь без блэкаута: украинские предприятия могут покупать электроэнергию за границей

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Жизнь без блэкаута: украинские предприятия могут покупать электроэнергию за границей

Фото: Associated Press

Механизм импорта электроэнергии из ЕС позволит производителям уменьшить зависимость от плановых отключений электроэнергии.

Украинское правительство создало возможность бесперебойной работы для украинских предприятий в условиях регулярных ударов государства-террориста по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко на встрече с представителями отраслевых объединений и предприятий, являющихся крупнейшими потребителями электроэнергии.

Введенный решением Кабмина механизм импорта электроэнергии из ЕС позволит производителям снизить зависимость от плановых отключений электроэнергии.

“Нам удалось создать приемлемый рабочий механизм. Доступная пропускная способность для импорта электроэнергии из стран ЕС, включая Румынию и Словакию, составляет 600 МВт в час. Предприятия, которые будут покупать импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объеме закупленной им электроэнергии”, — отметила Юлия Свириденко.

Этот механизм прописан в принятом Кабинетом Министров постановлении от 3 января 2023 года. Он призван помочь функционировать предприятиям, критически зависимым от бесперебойного энергоснабжения.

Напомним, по состоянию на 11:00 12 января сохранялся значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины, из-за чего в девяти областях уже применили аварийные отключения света.

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