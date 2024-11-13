Журнал Forbes Ukraine опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний Украины: первое место – у Метинвеста Ахметова

Журнал Forbes Ukraine опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний Украины с выручкой от 4,7 млрд. грн. Возглавила рейтинг компания Метинвест Рината Ахметова, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году.

В первую пятерку вошли ДТЭК, АТБ, Fozzy Group и Kernel.

Издание исследовало финансовые показатели компаний за 2023 год и первую половину 2024 года. В качестве источника финансовых данных и сведений о количестве работников использовали систему YouControl, показатели, предоставленные компаниями, и собственные аналитические расчеты.

Так, по данным Forbes, многолетний лидер рейтинга крупнейших частных компаний страны оправился от потери крупных активов: «Азовстали», ММК имени Ильича и Авдеевского коксохима. В первом полугодии 2024 года EBITDA Метинвест выросла на 33%, до $650 млн. Причина — в наращивании добычи железной руды почти вдвое, до 8,9 млн т.

«Увеличить производство на наших горнообогатительных комбинатах (ГОК) удалось благодаря открытию портов Одессы», – говорит СЕО компании Юрий Рыженков.

Во время войны инвестиционный фокус Группы переместился в ЕС. На рубеже 2024-2025 годов Метинвест совместно с итальянской Danieli запускает строительство металлургического завода в Италии мощностью 2,7 млн т стали в год. Первые образцы продукции предприятие должно выпустить в конце 2027 года. Стоимость проекта – 2,5 млрд евро, этот завод должен стать прототипом будущей модернизации украинских сталелитейных активов Метинвеста. Есть и более прозаическая цель – расширение рынка сбыта для недозагруженных горнообогатительных комбинатов Метинвеста: в 2024-м они работают на 57% от мощности, металлургические заводы – до 75%.

Среди новых направлений работы компании: военная продукция по защите сил обороны. В ассортименте – защита для бронетехники, в частности, для Bradley и Abrams, защитные экраны для пулеметчиков, металлические защитные сооружения. «Но это все благотворительность, проводимая в условно свободное от работы время», – говорит Рыженков. Добавить системности военному направлению поможет наличие заказов от Минобороны, говорит СЕО Метинвест.

В рейтинг лучших руководителей металлургической отрасли вошел CEO Группы Метинвест Юрий Рыженков. Также среди отмеченных — генеральные директора предприятий: "Метинвест Покровскуголь" — Андрей Акулич, Ингулецкого, Северного и Центрального ГОКа — Игорь Тонев, "Каметстали" — Александр Третьяков, и и.о. СЕО «Запорожстали» – Тарас Шевченко.

Метинвест Рината Ахметова за 9 месяцев 2024 года увеличил уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 38% против аналогичного периода 2023 года — до 15,2 млрд грн. Также, с начала полномасштабного вторжения, Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам уже 7,7 млрд. грн. Из них 4,1 млрд грн были направлены на нужды ВСУ.