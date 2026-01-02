- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
Журналист раскритиковал идею Кабмина разрешить продажу лекарств на АЗС
Журналист Сергей Лямец подверг критике инициативу Кабинета Министров Украины относительно возможного предоставления автозаправочным сетям лицензий на торговлю лекарственными средствами.
По его словам , такая идея вызывает серьезные сомнения как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения реального снижения цен на лекарства.
Лямец отметил, что аргументация сторонников инициативы сводится к удобству для потребителей, однако на практике цены на АЗС традиционно выше, чем в розничной торговле. По его мнению, это подвергает сомнению саму логику «удешевления» медикаментов в таком формате продаж.
Отдельно журналист обратил внимание на проблему контроля качества лекарства. Он подчеркнул, что у государства и без того есть слабые механизмы контроля за оборотом медикаментов, а продажа их на АЗС лишь усложнит проверку условий хранения и соответствия препаратов стандартам.
Также Лямец подверг сомнению саму процедуру принятия такой инициативы, в частности отсутствие публичного обсуждения, позиции фармацевтического сообщества и реакции профильного комитета Верховной Рады. По его словам, подобные решения, принятые в канун праздников, могут нести риски для здоровья и безопасности граждан и нуждаются в открытой профессиональной дискуссии.
Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщало о подготовке изменений, которые должны расширить перечень мест розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами, в частности, за счет разрешения продавать такие лекарства в помещениях автозаправочных станций.