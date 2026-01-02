Журналист раскритиковал идею Кабмина разрешить продажу лекарств на АЗС

© Associated Press

По его словам , такая идея вызывает серьезные сомнения как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения реального снижения цен на лекарства.

Лямец отметил, что аргументация сторонников инициативы сводится к удобству для потребителей, однако на практике цены на АЗС традиционно выше, чем в розничной торговле. По его мнению, это подвергает сомнению саму логику «удешевления» медикаментов в таком формате продаж.

Отдельно журналист обратил внимание на проблему контроля качества лекарства. Он подчеркнул, что у государства и без того есть слабые механизмы контроля за оборотом медикаментов, а продажа их на АЗС лишь усложнит проверку условий хранения и соответствия препаратов стандартам.

Также Лямец подверг сомнению саму процедуру принятия такой инициативы, в частности отсутствие публичного обсуждения, позиции фармацевтического сообщества и реакции профильного комитета Верховной Рады. По его словам, подобные решения, принятые в канун праздников, могут нести риски для здоровья и безопасности граждан и нуждаются в открытой профессиональной дискуссии.

Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщало о подготовке изменений, которые должны расширить перечень мест розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами, в частности, за счет разрешения продавать такие лекарства в помещениях автозаправочных станций.