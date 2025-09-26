Журналист рассказал, за какие деньги семья Гетманцева смогла купить квартиру во Франции

Реклама

Журналист Сергей Иванов обнародовал в Facebook сообщение , в котором утверждает, что квартира во Франции, оформленная на мать народного депутата, главу комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, могла быть приобретена за средства сомнительного происхождения. А именно – на отмытые через латвийский банк российские деньги.

По словам Иванова, после недели молчания Гетманцев наконец-то прокомментировал свою квартиру во Франции, записанную на его маму и секретаршу. По словам народного депутата, квартира была приобретена еще в 2013 году.

«Возникает логический вопрос, откуда мама взяла. И на этот вопрос нам поможет ответить Минфин США. В материалах международного журналистского расследования, известного как Pandora Papers, есть доказательства об отмывании российских средств через латвийский ABLV Bank и финансовую компанию Vincit Advisory. И Гетманцева Елена Дмитриевна в период с марта 2020 по январь 2021 года пользовалась услугами именно этой латвийской "мойки" Vincit Advisory и выдавала им официальные поручения», - заявил журналист.

Единственным акционером этой компании является экс-заместитель председателя правления ABLV Bank – Вадим Рейнфельдс, который вместе с бывшим председателем правления латвийского банка ABLV Bank Эрнестом Бернисом сейчас подозревается в уголовном деле по факту отмывания средств, полученных преступным путем. "То есть мама Гетманцева также является фигурантом этого расследования", - подчеркнул он.

Дополнительно журналист заявляет о возможном конфликте интересов в антикоррупционных органах: по его данным, мать заместителя директора НАБУ Полины Лысенко — Елена Бойко — партнер матери Гетманцева в туристическом бизнесе (компания TPG), что, по мнению Иванова, может влиять на динамику проверки происхождения средств на французскую недвижимость.

Напомним, на днях разразился скандал с французской квартирой, где проживает семья главы налогового комитета Даниила Гетманцева. По данным СМИ, в декларации народного депутата стоимость недвижимости сильно занижена.