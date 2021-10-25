Зима близко: как Путин дожимает Европу, чтобы та наконец согласилась на запуск "Северного потока-2"

Киеву нужно активнее давить на Брюссель и Вашингтон, чтобы они в конце концов проснулись и начали действовать.

Газовая ловушка: зависимость ЕС от "Газпрома" может превысить 50%. Американские трейдеры и вовсе направили весь свой сжиженный газ в Китай. Однако, о какой тогда "войне" США против Поднебесной мы говорим?

Наверное, еще никогда в преддверии саммита G20, который в этом году принимает Рим (Италия), ставки не были такими высокими. Президент Турции Реджеп Эрдоган высылает из страны десять западных послов, а Европа продолжает углубляться в энергетический кризис, впадая в еще большую зависимость от России.

Цены на газ взлетели почти на 400%. Подорожала и электроэнергия. Потребителям в Европе уже выставили платежки с заоблачными тарифами. И это только начало. Эксперты говорят, что такого не было с 1970 года. Евросоюз просит "Газпром" увеличить поставки. Тот отказывает, чтобы дожать ЕС запустить "Северный поток-2". Украина же предлагает 50% скидку на транзит российского газа в Европу на более чем обязательную законтрактованную норму (в этом году она составляет 40 млрд куб м).

ТСН.ua разбирался, почему Европа рискует увеличить свою зависимость от "Газпрома", какие страны уже замерзают и что в случае потери Украиной транзита ждет нашу ГТС.

От Байдена с любовью

Почти наверняка можно сказать, что ни в Вашингтоне, ни в Берлине не рассчитывали, что их июльское соглашение по достройке "Северного потока-2" за спиной Украины приведет к таким фатальным последствиям. И, что удивительно, США и ЕС сидят сложа руки, еще больше углубляясь в энергетический кризис.

ТСН.ua уже писал, что не во всем тут виновата Россия. Однако Владимир Путин очень удачно воспользовался ситуацией, и вот почему. Все началось с запрета Китая на импорт угля из Австралии, поскольку последняя требовала проведения настоящего расследования происхождения COVID-19. Всего несколько недель назад Поднебесная сняла ограничения. Однако маховик кризиса уже был раскручен.

После того, как мировая экономика начала понемногу оживать после пандемии коронавируса, Китай, Япония и Южная Корея увеличили импорт сжиженного газа, цена на который взлетела. Еще больше увеличило спрос затопления угольных шахт в Китае, что привело к сокращению производства электроэнергии. Западные эксперты пишут, что из-за всего это го трейдерам просто выгоднее было продавать свой сжиженный газ в Азию, там за него давали гораздо больше, чем в Европе.

Американские трейдеры и вовсе направили весь свой сжиженный газ в Китай. Однако, о какой тогда "войне" США против Поднебесной мы говорим? Дефицит умноженный на большой спрос повлекли за собой подорожание всей энергетической корзины. Уже с октября европейские потребители получили платежки за электроэнергию с суммами минимум вдвое больше, а, например, цена на свет в Испании взлетела втрое. Немцы за газ уже платят в среднем на 20 евро больше.

Выиграл Путин

По данным Евростата, в прошлом году 43% природного газа Европа получила из России. Добавьте к этому сжиженный газ, который Путин позволил экспортировать близким к себе олигархам, и эта зависимость приблизится к 50%. Европейские компании обращались к "Газпрому" о возможном увеличении поставок газа, чтобы "погасить" дефицитную панику на рынке. Однако российский монополист отказал, мол, для нормального прохождения зимы газ им самим нужен. Более того, на публику с заявлениями вышел лично Путин, сказав, что Европа сама во всем виновата, а "Газпром" вообще-то поставляет даже больше, чем надо. Хотя как российский монополист может прокачивать больше, если не зарезервировал для транзита дополнительные мощности украинской ГТС?

Его прессекретар добавил, что европейские политики просчитались с переходом на альтернативные источники энергии, в частности на ветрогенерацию: "Ветер кончился". А вот посол РФ в ЕС Владимир Чижов оказался более прямолинейным, намекнув, что, возможно, острый энергетический кризис связан с поведением Европы, и если бы последняя ее сменила и прекратила относиться к России, как к врагу, возможно бы "Газпром" увеличил поставки газа.

В интервью ТСН.ua гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон назвал фейком заявления Путина о якобы увеличении поставок газа в Европу:

"По нашему анализу, поставки Россией в Европу уменьшилось примерно на 10% по отношению к 2018-19 гг. Только в этом году "Газпром" уменьшал поставки газа в Европу трижды (через ГТС Украины, — авт.). Впервые это было 1 января 2021 года, когда транзит уменьшился со 186 до 124 млн куб м газа в сутки. Второй раз — в сентябре — до 109 млн. в третий раз — с 1 октября — до 85 млн. От руководства РФ мы слышим, что они планируют увеличить поставки в Европу. Но пока фактические данные нам показывают, что эти поставки они уменьшают".

Понятно, для чего Кремль это делает, — чтобы дожать Евросоюз закрыть глаза на правила Третьего энергопакета и обновленной Газовой директивы, которые не позволяют запустить "Северный поток-2" на полную мощность. Сейчас приближается процесс сертификации этого газопровода. И вполне вероятно, что Брюссель, если ударят морозы, а Европа будет замерзать, может закрыть глаза даже на сертификацию, на участие в которой уже подали свои заявки "Нафтогаз" и Оператор ГТС Украины.

Что делает Украина

Саммит лидеров стран-членов ЕС, который состоялся на прошлой неделе в Брюсселе, кроме прощания с канцлером Германии Ангелой Меркель бурными овациями, так и не решил, как же преодолеть острый энергетический кризис. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила подумать о создании стратегического запаса газа и его совместных закупок.

Скорее всего, речь идет об использовании в том числе и украинских газовых хранилищ для хранения газа европейских трейдеров. Это уже происходит. Например, в этом году в наши хранилища они закачали около 10 млрд куб м. Однако, вероятно, речь идет о больших объемах, потому что это будет своего рода неприкосновенный запас общего европейского газа, которым ЕС в пиковые периоды спроса сможет стабилизировать рынок.

Киев со своей стороны сделал нестандартный ход. Владимир Зеленский предложил Европе обеспечить до 55 млрд куб м транзита российского газа с 50% скидкой. Речь идет об объемах свыше обязательно законтрактованного до 2024 года объема, который в этом году составляет 40 млрд куб м. Это была довольно смелое заявление президента, которое, к сожалению, осталась без ответа как Брюсселя, так и Москвы.

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США и ЕС нужно срочно показать Москве зубы. Тем более, в принятом США и Германией заявлении по "Северному потоку-2" среди прочего указано, что в случае использования Россией газа как оружия, ЕС применит санкции. Время пришло. Иначе, после запуска этого газопровода, зависимость Европы от российских энергоносителей превысит 50%, и Кремль сможет еще сильнее диктовать свои политические условия.

Как это уже произошло с Венгрией. Нельзя сказать, что правительство Виктора Орбана очень этому сопротивлялся, преследуя собственные политические интересы. Однако, вероятно, "Газпром" сказал Будапешту так: либо вы покупаете газ в обход Украины и перекрываете им возможность виртуального реверса (а оттуда Киев получал до 95% импорта голубого топлива), либо не получаете газ вообще.

Сейчас то же самое происходит с Молдовой. Ситуация там сверхкритическая. Украина предоставила Молдове газ в долг и помогает поддерживать давление в трубе. Срок действия газового контракта между Кишиневом и Москвой, заключенный 15 лет назад, прошел 30 сентября. Его продлили всего на месяц с ценой $ 790 за тыс. куб м, что в пять раз больше прошлогодней цены. Кроме того, поставки российского газа в Молдову упали на треть. Москва считает, что действующая лидер Молдовы Майя Санду должен лично приехать в Москву и попросить о снижении цены на газ.

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Следующей может стать любая европейская страна, в том числе и Украины. По словам профильных чиновников, цена газа для конечных потребителей увеличена не будет. То есть, украинцы пройдут этот отопительный сезон с тарифом 7,42 грн/куб. Но рыночный тариф значительно больше. Разницу надо будет покрывать из бюджета, что непременно приведет к увеличению дефицита "Нафтогаза". А это возвращение к временам Януковича, который искусственно сдерживал тарифы, "сжигая" золотовалютные резервы.

К тому же, председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко обещал, что тариф на газ для предприятий будет максимум 16,8 грн/куб. Однако бизнесу в регионах уже выставили платежки с ценой голубого топлива иногда и 50 грн/куб. Для большинства малых и средних предпринимателей это означает работать себе в убыток. Поэтому Киеву нужно активнее давить на Брюссель и Вашингтон, чтобы они в конце концов проснулись и начали действовать.

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