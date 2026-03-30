Зима под вопросом: Зеленский о последствиях задержки кредита в 90 млрд евро

Риск по зиме: Зеленский о заблокированных 90 млрд евро от ЕС / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский назвал сферы финансирования, которые могут оказаться под риском из-за несогласования кредита в 90 млрд евро.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с и.о. главы правительства Болгарии Андреем Гюровым.

Президент заверил, что пенсии и зарплаты простых украинцев не должны пострадать от блокирования транша.

«Сегодня зарплаты для людей есть, финансирование армии есть, пенсии — все платится. Я считаю, что мы достаточно неплохо работаем», — сказал он.

Подготовка к зиме — под угрозой

Зеленский признал, что из-за заблокированного кредита от Евросоюза в 90 млрд евро, 45 из которых должны поступить в этом году, Украина может не успеть подготовиться к следующей зиме.

«Наибольшие риски — это подготовка к зиме, потому что есть глобальный энергетический план защиты энергетики и водоснабжения. План рассчитан на то, чтобы к зиме мы завершили все — как минимум физическую защиту, а также различные форматы защиты ПВО», — сказал глава государства.

По его словам, на эти потребности нужно 5,1 миллиарда долларов.

«Мы рассчитывали, что эта сумма будет полностью или частично, в большей степени в любом случае, покрыта именно благодаря этим деньгам, потому что защита — это часть нашей обороноспособности. Поэтому 45 миллиардов — мы понимали, что у нас есть 28 плюс 17 и 28 — бюджет, 17 — оборона. На сегодняшний день мы видим, что пока это заблокировано. Я считаю, что риски именно из-за энергетики. Почему? Потому что это длительный процесс, его нужно быстрее начинать», — сказал Зеленский.

Он отметил, что в марте все регионы Украины, включая столицу, приняли планы стойкости. Ожидалось, что с 1 апреля начнется активная работа по их реализации.

«И мы должны все строить с 1 апреля, должны выходить на работу. Мы выходим, но это не массовый выход, потому что нет денег. И поэтому эта отсрочка — риск относительно зимы», — признал президент.

Зеленский добавил, что сейчас Кабмину поставлены максимально разные задачи по поиску финансов.

«Я думаю, что парламентарии поработают над некоторыми законами, так или иначе привязанными к соответствующим суммам — это также поможет нам», — отметил он.

Зеленский отметил, что решать вопрос кредита от ЕС в 90 млрд евро, или точнее его первого транша в 45 млрд евро, должны лидеры Европы.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что у Украины есть средства на покрытие оборонных расходов только до июня 2026 года.

Венгрия и Словакия продолжают блокировать согласованный кредит в 90 млрд евро.