"Зимняя поддержка" 6500 грн: кто получит средства и куда их можно потратить
В Украине от 21 ноября началось прием заявок на выплату 6 500 грн в рамках программы «Зимней поддержки». Эту денежную помощь могут получить украинцы, наиболее пострадавшие от войны или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.
Кто сможет получить деньги, как подать заявку и куда потратить эти деньги, читайте в материале ТСН.ua.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что средства могут быть издержки в течение 180 дней с момента зачисления. Деньги поступят на текущий счет со специальным режимом использования или на «Дия.Карту».
Кто сможет получить 6500 грн:
дети на попечении или попечительстве;
дети с инвалидностью, а также дети-питомцы приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
люди с инвалидностью I группы среди внутриперемещенных лиц;
дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;
дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.
Как оформить заявку на получение 6500 грн
Получить помощь можно двумя способами:
онлайн через приложение «Действие»;
офлайн в отделении Пенсионного фонда.
Оформление через «Действие»:
Действие — Сервисы — «Зимняя поддержка» — Зимние 6500
выберите получателя
оформьте выплату на «Действие.Карту»
Оформление через Пенсионный фонд:
прийдите в отделение Пенсионного фонда,
подготовьте свою карту или цифровую «Действие.Карту»,
оформьте заявление с работником,
получите выплату на спецсчет.
Ожидается, что помощь малоимущим будет выплачиваться автоматически. В государственных реестрах уже есть данные обо всех лицах, получающих социальную помощь. 6500 гривен им выплатят на спецсчет, который есть в базе данных.
На что потратить 6500 грн
Средства могут быть израсходованы в течение 180 дней с момента зачисления, иначе они вернутся в Пенсионный фонд. Эти деньги можно тратить на покупку лекарства, одежды, обуви. Снять наличные со счета не получится.
Напомним, 15 ноября в Украине стартовала президентская программа помощи украинцам, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам, официально проживающим в Украине, включая детей. «Тысячу Зеленского» можно потратить на два целевых направления: благотворительную помощь, связанную с поддержкой Сил обороны и восстановлением Украины, или же на оплату украинских товаров и услуг.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 14 миллионов украинцев могут воспользоваться зимней поддержкой. К слову, в том году количество получателей было таким же.