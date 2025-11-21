"Зимняя поддержка" 6500 грн: кто получит средства и куда их можно потратить

Деньги. / © Национальный банк Украины

В Украине от 21 ноября началось прием заявок на выплату 6 500 грн в рамках программы «Зимней поддержки». Эту денежную помощь могут получить украинцы, наиболее пострадавшие от войны или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кто сможет получить деньги, как подать заявку и куда потратить эти деньги, читайте в материале ТСН.ua.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что средства могут быть издержки в течение 180 дней с момента зачисления. Деньги поступят на текущий счет со специальным режимом использования или на «Дия.Карту».

Кто сможет получить 6500 грн:

дети на попечении или попечительстве;

⁠дети с инвалидностью, а также дети-питомцы приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

люди с инвалидностью I группы среди внутриперемещенных лиц;

⁠дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

⁠одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Как оформить заявку на получение 6500 грн

Получить помощь можно двумя способами:

онлайн через приложение «Действие»; офлайн в отделении Пенсионного фонда.

Оформление через «Действие»:

Действие — Сервисы — «Зимняя поддержка» — Зимние 6500

выберите получателя

оформьте выплату на «Действие.Карту»

Оформление через Пенсионный фонд:

прийдите в отделение Пенсионного фонда,

подготовьте свою карту или цифровую «Действие.Карту»,

оформьте заявление с работником,

получите выплату на спецсчет.

Ожидается, что помощь малоимущим будет выплачиваться автоматически. В государственных реестрах уже есть данные обо всех лицах, получающих социальную помощь. 6500 гривен им выплатят на спецсчет, который есть в базе данных.

На что потратить 6500 грн

Средства могут быть израсходованы в течение 180 дней с момента зачисления, иначе они вернутся в Пенсионный фонд. Эти деньги можно тратить на покупку лекарства, одежды, обуви. Снять наличные со счета не получится.

Напомним, 15 ноября в Украине стартовала президентская программа помощи украинцам, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам, официально проживающим в Украине, включая детей. «Тысячу Зеленского» можно потратить на два целевых направления: благотворительную помощь, связанную с поддержкой Сил обороны и восстановлением Украины, или же на оплату украинских товаров и услуг.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 14 миллионов украинцев могут воспользоваться зимней поддержкой. К слову, в том году количество получателей было таким же.