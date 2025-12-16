«Зимняя поддержка»: до какого числа нужно потратить 1000 грн и 6500 грн

Деньги. / © Национальный банк Украины

Реклама

В Украине продолжается программа «Зимняя поддержка». Многие граждане уже получили свою помощь — 1000 грн или 6500 грн, но выплаты еще продолжаются. Одна следует помнить, что затраты на средства можно установить в установленные сроки.

До какого числа нужно потратить «зимнюю тысячу» и «зимние 6500», читайте в материале ТСН.ua.

«Зимняя тысяча»

Украинцы, официально находящиеся в стране, могут получить эту помощь. Подать заявку на ее оформление можно до 24 декабря через приложение «Дія» или письменно — в любом отделении «Укрпочты».

Реклама

Средства с карты «Национальный кэшбек», оформленную через «Дію» нужно использовать до 30 июня 2026-го.

Получателям пенсий и социальных выплат через «Укрпочту», для которых помощь была сформирована или автоматически, или же они самостоятельно оформляли заявку в почтовых отделениях, следует потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

Заметим, за «зимнюю тысячу» можно оплатить коммунальные и почтовые услуги, приобрести товары и медикаменты украинского производства или сделать донаты на ВСУ.

«Зимние 6 500»

«Зимние 6 500 грн» — помощь для тех, кто оказался в сложных обстоятельствах. В частности, дети ВПЛ или малообеспеченных семей до 18 лет, инвалиды I группы, одинокие пенсионеры и т.д. Подать заявку на эту выплату можно только до 17 декабря — в “Дії” или в отделении Пенсионного фонда.

Реклама

Использовать 6500 грн пособия можно в течение 180 дней со дня зачисления. В правительстве подчеркивают, что это поддержка для тех, кто сейчас больше всего в этом нуждается. С помощью этих средств модно приобрести одежду, обувь, лекарства, витамины.

Напомним, средства «зимней поддержки» получили не все подающие заявки. По последним данным, более 13 млн украинцев подали заявления о «зимней тысяче» в «Дії», а на «зимние 6 500» — более 300 тыс. человек. В правительстве говорят, средств хватит. Все заявки будут исполнены в несколько волн.