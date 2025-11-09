"Зимняя поддержка": эксперт объяснил, какие категории граждан заслуживают соцпомощи

Реклама

Социальную помощь в Украине должны получать только уязвимые категории. Это объясняется тем, что у нас бедное государство.

Об этом рассказал экономист и глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук в эфире «Киев24».

Эксперт заявил, что социальная поддержка должна быть прежде всего направлена на тех граждан, которые действительно не способны самостоятельно обеспечить себе прожиточный минимум.

«То есть это пожилые люди пенсионного возраста, это лица с инвалидностью, многодетные семьи. Все остальные, извините, от государства не должны получать плюшек. Просто потому, что у нас бедное государство, мы просто не можем позволить разбрасывать деньги из вертолета», — заявил эксперт.

Напомним, в Украине анонсировали программу "Зимняя поддержка". В ее пределах правительство утвердило единовременную выплату - 6500 гривен. Средства предназначены для наиболее уязвимых категорий населения.

В общей сложности планируется охватить 660 тысяч человек. Так, помощь предназначена для следующих категорий: