Зимняя поддержка охватила более 18 млн. украинцев / © ТСН

В рамках государственной программы «Зимняя поддержка» более 18 млн. украинцев воспользовались как инициативой «3 000 км Украиной», так и получили 1 000 грн.

Об этом стало известно из сообщения премьер-министра Юлии Свириденко.

Выплата 1 000 гривен

Общая сумма использованного пособия в рамках этой части программы, по словам Свириденко, превысила 12 млрд грн. Подавляющее большинство полученных средств направляется на оплату жилищно-коммунальных услуг — 79,8%.

Также украинцы тратят выплаты на медикаменты (6,2%) и продукты питания в супермаркетах (5,5%).

Выплата 6 500 грн для уязвимых категорий людей

Финансовую поддержку уже получили более 374 тысяч граждан. В общей сложности заявки подали 406 тысяч человек. По состоянию на 2 февраля 2026-го, перечисление средств продолжается.

Чаще всего эти выплаты используются на:

приобретение одежды для всей семьи — более 64%;

лекарства и товары из аптек — около 12%.

Программа «3 000 км по Украине»

В рамках транспортной инициативы украинцы оформили более 180 тысяч билетов. Общая протяженность поездок по ним составляет около 90 млн км.

От старта программы 580 тысяч пользователей зарегистрировались в приложении «Укрзализныци». Это позволяет путешествовать между прифронтовыми, центральными и западными регионами, поддерживая связь с родными, даже на значительном расстоянии.

Как подчеркнула Юлия Свириденко, «Зимняя поддержка» объединяет финансовую помощь с возможностью оставаться мобильными и сохранять социальные связи.

Она также напомнила, что ознакомиться со всеми программами в рамках Зимней поддержки для граждан и бизнеса можно на платформе zyma.gov.ua.

Ранее речь шла о том, что с 15 ноября 2025 года в Украине стартовала государственная программа «Зимняя поддержка» для нуждающихся граждан. Уже за первые два часа после старта было зафиксировано полмиллиона заявок.

Только в конце прошлого года средства в рамках программы получили 3,5 млн. человек. Тогда стало известно, что 80% потребителей перечисляют эти деньги на оплату коммунальных услуг, а еще покупают книги, медсредства и донатят на Силы обороны.