"Зимняя поддержка": почему тысячу получили не все, кто подал заявки

Зимняя тысяча.

Украинцы начали получать выплаты тысячи гривен по программе "Зимняя поддержка". Средства получили те, кто подал заявление через “Дію” в день начала проекта.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в своем Facebook

По его министру, более 1,8 млн пенсионерам и получателям социальных выплат, получающих их через "Укрпочту", уже постепенно поступает "Зимняя тысяча". Это происходит автоматически – без каких-либо заявлений. Кроме того, самостоятельно заявку в отделениях "Укрпочты" подали более 550 тыс. человек.

Кроме того, государство уже перечислило почти 1,9 млрд грн по заявкам, которые украинцы подавали через приложение “Дія” в первый день программы, 15 ноября.

"О следующей выплате средств сообщим отдельно", - подчеркнул министр.

Глава Минсоцполитики также сообщил, что поступило более 230 тыс. заявок в помощь в размере 6 500 грн для наиболее уязвимых категорий населения. Первые выплаты по этой программе начнутся с 10 декабря.

Напомним, с 21 ноября началась "зимняя поддержка" 6500 грн. Эту денежную помощь могут получить украинцы, наиболее пострадавшие от войны или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме того, 15 ноября стартовала программа помощи, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем официально проживающим украинцам в стране. Деньги могут получить даже дети. Помощь на них могут оформить родители.