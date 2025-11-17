"Зимняя поддержка": сколько заявок уже подали украинцы

Прием заявок на средства продолжается / © УНИАН

Украинцы уже подали в «Дії» 5 миллионов заявок на «Зимнюю поддержку». Это свидетельствует о необходимости такой помощи.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

«Уже 5 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы „Зимняя поддержка“, в том числе 951 613 заявки поданы на детей. Денежные средства поступят в течение 10 дней», — отметила она.

Напомним, в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». С 15 ноября начался прием заявок на единовременную выплату 1000 гривен. Оформить помощь можно себе и для ребенка.

Использовать средства можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года. Деньги начислят на карту Национальный кэшбек для выплаты, их можно потратить до 30 июня 2026 года.

Кабмин ожидает, что программой «Зимняя поддержка» зимой 2025-2026 годов воспользуются от 10 до 14 миллионов украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить комплексную программу зимней поддержки, которая начнет действовать в декабре. В частности, он анонсировал запуск программы транспортной поддержки «УЗ-3000», по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.