"Зимова підтримка" заработала: как получить и на что потратить

Тысяча гривен / © Национальный банк Украины

В субботу, 15 ноября, в Украине стартовала государственная программа «Зимова підтримка» для граждан, которые в ней нуждаются. Уже за первые два часа после старта было зафиксировано полмиллиона заявок.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

На что можно потратить

Программа предусматривает выплату 1000 гривен на каждого украинца, включая взрослых и детей. Как отметил президент, для семьи эта сумма будет ощутимой поддержкой.

Полученные средства можно использовать:

На оплату коммунальных услуг .

На приобретение лекарств .

На покупку украинских продуктов и книг .

На донаты волонтерским организациям и фондам, поддерживающим ВСУ.

Важно, что средства можно будет тратить не только до конца этого года, но и до июня следующего года.

Как получить и когда поступят деньги

Для получения помощи необходимо оформить заявку через приложение «Дія» или в отделениях «Укрпочты».

Конечный срок подачи заявок: 24 декабря (до Рождества).

Срок поступления средств: 10 дней после оформления заявки.

Средства будут поступать на специальную карточку «Национального кэшбека».

Повлияет ли эта помощь на субсидии

Владимир Зеленский поблагодарил команду «Дії» за работу, отметив, что хотя система сегодня утром столкнулась с сотнями тысяч заявок в первое время, она выдерживает нагрузку, и заявки успешно регистрируются.

Президент подчеркнул, что средства на программу есть. В прошлом году ею воспользовались более 14 миллионов украинцев, и в этом году ожидается масштабная польза.

Важный аспект: получение «Зимової підтримки» является дополнительной формой помощи и не влияет на начисление субсидий.

Остальные элементы «Зимової підтримки»

Кроме финансовой помощи, власти обеспечивают и другие элементы поддержки на зимний период:

Зафиксированы цены на электричество и газ для населения.

Обеспечение финансирования импорта газа.

Увеличение резервов оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры после российских ударов.

Президент поручил чиновникам максимально подробно информировать граждан о программе и проконтролировать, чтобы каждый, кто оформил заявку, гарантированно получил средства.

Напомним, украинцам окажут поддержку, 6500 грн будет предусмотрено для самых уязвимых граждан.