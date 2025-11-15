"Зимняя поддержка": Зеленский поразил количеством заявок в первый день

Украинцы оставляют заявки на получение "зимней поддержки"

В первый же день работы программы «Зимняя поддержка», которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам, за получением помощи обратился миллион украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Уже есть первый миллион заявок от украинцев в „Дії“ на зимнюю поддержку», — написал он в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что среди обращений — 106 тысяч заявок, которые оформлены на детей.

«Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей», — подчеркнул он.

Президент выразил благодарность команде «Дії» и всех государственных цифровых сервисов за работу.

Как получить и на что можно потратить помощь

Программа предусматривает выплату 1000 гривен на каждого украинца, включая взрослых и детей.

Полученные средства можно будет использовать:

На оплату коммунальных услуг.

На приобретение лекарств.

На покупку украинских продуктов и книг.

На донаты волонтерским организациям и фондам, поддерживающим ВСУ.

Для получения помощи необходимо оформить заявку через приложение «Дія» или в отделениях «Укрпочты».

Конечный срок подачи заявок: 24 декабря (до Рождества).

Срок поступления средств: в течение 10 дней после оформления заявки.

Средства будут поступать на специальную карточку «Национального кэшбэка».

Потратить средства можно до июня 2026 года.

Напомним, в субботу, 15 ноября, в Украине стартовала государственная программа «Зимняя поддержка» для граждан. Уже за первые два часа после старта было зафиксировано полмиллиона заявок