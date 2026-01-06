"Зимняя тысяча": можно ли пополнить мобильный счет

Деньги. / © Национальный банк Украины

Реклама

В Украине продолжается выплата денежной помощи от государства «Зимняя поддержка». Хотя прием заявок на «зимнюю тысячу» закончился, но потратить средства можно будет до 30 июня 2026-го.

Можно ли потратить эти средства на пополнение мобильного счета, сообщает ТСН.ua.

Согласно условиям программы, потратить «зимнюю тысячу» можно только безналично — либо через карту «Национальный кэшбек», либо в отделениях «Укрпочты» через спецсчет.

Реклама

Важно, что и потратить средства можно не на все, что угодно. Только на разрешенные категории — например, покупка книг, лекарств или медизделий, продукты (кроме подакцизных), или оплатить услуги «Укрпочты» и коммуналки (газ, электроэнергия, вода, тепло).

Можно ли пополнить мобильный счет

В прошлом году это пособие можно было направить на пополнение мобильного. Однако Минэкономики обновило перечень разрешенных услуг в рамках программы «Национальный Кэшбэк». Теперь возможность пополнения мобильного баланса полностью убрали.

В Министерстве объясняют свое решение тем, что главное условие программы — целевое использование средств. Правительство хочет, чтобы государственные деньги шли, прежде всего, на жизненно необходимые потребности. Именно поэтому потратить «зимнюю тысячу» на мобильную связь невозможно.

Заметим, в прошлом году средствами «зимней поддержки» можно было оплачивать проезд в транспорте, кинотеатры и платное телевидение. Впрочем, теперь эти категории исключены.

Реклама

Как сообщалось, часть украинцев получит зимнюю тысячу в январе. Оформившие заявку после 16 декабря начнут получать выплаты 1000 грн уже в начале января. Заметим, правительство сообщило о рекордном количестве обращений — помощь уже пригласили 18 млн граждан.