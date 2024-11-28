"Зимнюю тысячу" Зеленского смогут быстро получить все украинцы — Федоров

Сейчас проходит голосование относительно дизайна баннера в приложении Дія.

С 1 декабря в Украине стартует Зимняя єПідтримка. Для удобства пользователей сервис будет доступен на главном экране приложения "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров.

"Для удобства выносим зимнюю єПідтримку на главный экран "Дії" Важно, чтобы услуга была максимально доступной для каждого и все украинцы смогли быстро ее получить", — написал Федоров.

В настоящее время в Telegram-канале министра проходит голосование по дизайну баннера.

Напомним, 25 октября в вечернем обращении президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "єПідтримка".

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