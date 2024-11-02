Зимняя "єПідтримка": правительство расширило перечень расходов для "тысячи Зеленского"

Начисленную по программе зимней "єПідтримки" 1000 гривен украинцы смогут потратить на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

Об этом рассказала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко во время совместной с министром здравоохранения Виктором Ляшко встречи с представителями фармацевтических сетей и производителей лекарств, которая состоялась в пятницу, 1 ноября.

"1000 грн "єПідтримки" поступит украинцам на карточку "Национального кэшбека". Это сэкономит время и ресурс, ведь система "Национального кэшбека" уже построена и прошла все испытания. Люди получили первые выплаты кэшбека и даже начали его тратить. Сейчас средства по программе" Национальный кэшбек "можно потратить на коммунальные услуги, приобретение билетов на транспорт или донаты. Мы хотим дополнить перечень расходов, на которые может быть направлена 1000 грн "єПідтримки", возможностью приобретения лекарств и медицинских изделий украинского производства", — отметила Юлия Свириденко.

Министр также сообщила, что к программе "Национальный кэшбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий. Поэтому расширение перечня возможных расходов программы на лекарства и медицинские изделия позволит поддержать не только рядовых украинцев, которым необходимы лекарства, но и отечественных фармацевтических производителей.

Свириденко уточнила, что программа "єПідтримка" будет распространяться на всех украинцев — как взрослых, так и детей. Особое внимание будет уделено тому, чтобы средства по программе зимней "єПідтримки" смогли получить пенсионеры, внутренне перемещенные лица и граждане, "проживающие в зонах высокого военного риска".

Чиновница также напомнила, что во время действия предыдущей программы "єПідтримка" и программы помощи в размере 6500 грн в 2021-2022 годах, украинцы потратили более 500 млн грн на медикаменты.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о выделении тысячи гривен каждому украинцу. Заявку на получение средств можно будет подать в течение зимы и потратить в 2025 году. Оплатить можно только украинские товары и услуги. Но некоторые в Верховной Раде предполагают, что таким образом правительство попытается сосчитать население в Украине.

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