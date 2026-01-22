ТСН в социальных сетях

810
1 мин

"Зимнюю поддержку" можно потратить еще в нескольких супермаркетах: полный список

В Украине расширили список магазинов и супермаркетов, где можно потратить «зимнюю тысячу».

Дмитрий Гулийчук
Расширили "Зимнюю тысячу"

Расширили «Зимнюю тысячу» / © ТСН

Тысячу гривен в рамках программы «Зимняя поддержка» теперь можно тратить на еще больше магазинов. К программе присоединились еще четыре ритейлера

Об этом сообщает Минэкономики.

К программе присоединились сеть супермаркетов:

  • АТБ,

  • «Таврия В» (в состав которой входят деликатес-маркеты «Космос» и супермаркеты «Пюре»),

  • «Дивоцін»,

  • «Лоток».

В общей сложности прибавилось почти 1650 магазинов по Украине.

В скором времени к программе расчетов присоединятся также сети «Эпицентр» и «Рукавичка».

В правительстве напомнили, что тысячу «Зимней поддержки» нужно потратить до 30 июня 2026 года. Неиспользованная сумма затем будет возвращена в бюджет.

В целом продовольственные товары украинского производства за средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека» доступны уже в ряде торговых сетей по всей стране, в частности: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сим23» («Сими»), «Близенько», NOVUS, LIGA PRIM, в торговых сетях THRASH! ТРАШ! , Fozzy, а теперь еще и в сетях АТБ, Таврия В, Лоток. Это почти три тысячи магазинов. Кроме того, рассчитаться средствами программ можно онлайн на ROZETKA и MAUDAU.

«Зимнюю тысячу» получили более 17,8 миллионов украинцев, из них 3,5 млн — дети. Потратили уже более 11,6 млрд. грн.

Напомним, что заявки на получение тысячи гривен Зимней поддержки уже не принимают.

Ранее мы писали, что женщина хотела получить зимнюю тысячу, а потеряла почти 50 тыс. грн.

810
