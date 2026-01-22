- Дата публикации
"Зимнюю поддержку" можно потратить еще в нескольких супермаркетах: полный список
В Украине расширили список магазинов и супермаркетов, где можно потратить «зимнюю тысячу».
Тысячу гривен в рамках программы «Зимняя поддержка» теперь можно тратить на еще больше магазинов. К программе присоединились еще четыре ритейлера
Об этом сообщает Минэкономики.
К программе присоединились сеть супермаркетов:
АТБ,
«Таврия В» (в состав которой входят деликатес-маркеты «Космос» и супермаркеты «Пюре»),
«Дивоцін»,
«Лоток».
В общей сложности прибавилось почти 1650 магазинов по Украине.
В скором времени к программе расчетов присоединятся также сети «Эпицентр» и «Рукавичка».
В правительстве напомнили, что тысячу «Зимней поддержки» нужно потратить до 30 июня 2026 года. Неиспользованная сумма затем будет возвращена в бюджет.
В целом продовольственные товары украинского производства за средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека» доступны уже в ряде торговых сетей по всей стране, в частности: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сим23» («Сими»), «Близенько», NOVUS, LIGA PRIM, в торговых сетях THRASH! ТРАШ! , Fozzy, а теперь еще и в сетях АТБ, Таврия В, Лоток. Это почти три тысячи магазинов. Кроме того, рассчитаться средствами программ можно онлайн на ROZETKA и MAUDAU.
«Зимнюю тысячу» получили более 17,8 миллионов украинцев, из них 3,5 млн — дети. Потратили уже более 11,6 млрд. грн.
Напомним, что заявки на получение тысячи гривен Зимней поддержки уже не принимают.
Ранее мы писали, что женщина хотела получить зимнюю тысячу, а потеряла почти 50 тыс. грн.