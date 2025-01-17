"Зимова єПідтримка" в "Дії": кто активнее подается и оформляет выплаты на детей

Напомним, на что еще можно потратить "зимнюю" тысячу.

Уже 10 млн украинцев и украинок подались на выплату 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка". За полтора месяца заявки отправили почти половина всех пользователей приложения "Дії", а выплаты на детей оформили почти 2,5 млн. граждан.

Об этом стало известно 16 января из заявления сервиса госуслуг "Дія".

Интересно, что 14% заявлений поступило от внутренних переселенцев. К тому же женщины подаются более активно — 68% заявлений подали именно они.

На что можно потратить "зимнюю" тысячу

В Действии напомнили, что 1000 грн от государства можно потратить на облигации и донаты армии, оплату коммунальных услуг, услуги в медицинской отрасли, образование, транспорт, мобильную связь, страхование, украинские книги и лекарства из программы "Национальный кэшбек".

Заявки в рассрочку будут приниматься в течение декабря 2024-февраля 2025 года.

Напомним, выплаты "Зимової єПідтримки" уже активно поступают украинцам.