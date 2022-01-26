"Значительно устойчивее к шокам": в Нацбанке рассказали о ситуации на валютном рынке

"Значительно устойчивее к шокам": в Нацбанке рассказали о ситуации на валютном рынке

НБУ за 2022 год продал более 1 млрд. долларов для стабилизации ситуации.

Валютный рынок и банковская система сейчас в Украине более устойчивы, чем во время предыдущих кризисов.

Об этом сообщили в Национальном банке.

"Сегодня валютный рынок значительно более устойчив к шокам, чем во время предыдущих кризисов, в частности благодаря последовательной политике Национального банка на валютном рынке. Более стабильна и банковская система", — сказано в сообщении.

В Нацбанке объяснили, что между текущей ситуацией в связи с угрозой возможного нападения РФ и "шоком", обусловленным COVID-19 в марте 2020 года, когда только начали действовать карантинные ограничения, есть ряд отличий. В частности, с начала 2022 года НБУ для стабилизации ситуации продал из резервов $1068 млн (чистое сальдо), тогда как за аналогичный период марта 2020 года – $2,2 млрд, то есть в этом году – вдвое меньше.

Также в январе 2022 года украинцы купили валюты на сумму $165 млн, в то время как в марте 2020 года – на $224 млн. В этом году курс гривны девальвировал на 5,1%, тогда как за такое же количество дней в марте 2020 года – на 14%.

"Национальный банк Украины и в дальнейшем будет соблюдать политику гибкого курсообразования и готов применить в случае необходимости комплекс монетарных инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке и минимизации психологического фактора ослабления гривны", — сообщили в НБУ.

Напомним, Шмыгаль заявил, что в условиях угрозы вторжения РФ у Украины достаточно ресурсов для поддержки экономики.

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