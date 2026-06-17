Золотая малина: когда упадут цены на популярную ягоду — эксперты рынка

До 1000 грн за килограмм малины / © pixabay.com

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В Украине наблюдается дефицит малины нового урожая, поэтому цены на ягоду остаются очень высокими. В некоторых торговых сетях Киева ее продают почти по 1000 грн за кг. Эксперты рынка объяснили такой скачок цен.

Об этом говорится в «Рынок Столичный».

В ближайшее время на прилавках появится тепличная ягода от украинских фермеров, а основные объемы ожидаются в конце июня или начале июля.

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Цены на малину в Киеве

На оптовом рынке Киева тепличную малину продают в среднем по 450 грн за кг. В зависимости от качества и объема партии цена колеблется от 400 до 500 грн. При этом за последнюю неделю ягода уже заметно подешевела. Еще в начале июня ее стоимость достигала около 700 грн за кг.

По состоянию на 17 июня среди сезонных ягод больше всего на рынке представлены клубника и черешня. Также покупателям доступны вишня, черника, смородина, жимолость и голубика.

Цены на ягоды

В июне цены на ягоды составляют:

клубника — 80–140 грн/кг;

черешня — 135-220 грн/кг;

вишня — 50–160 грн/кг;

украинская голубика — 600–750 грн/кг;

импортная голубика — 550-600 грн/кг;

смородина — около 400 грн/кг;

жимолость — 300–350 грн/кг;

черника — около 320 грн/кг.

Как объясняют эксперты, одной из причин высоких цен на малину и другие ягоды стали весенние заморозки. По оценкам отраслевых ассоциаций, из-за неблагоприятной погоды украинские производители потеряли тысячи тонн урожая. Больше всего пострадали насаждения клубники и малины, тогда как голубика оказалась более устойчивой к погодным условиям.

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Специалисты ожидают, что с увеличением предложения на рынке в ближайшие недели цены на малину будут постепенно снижаться.

Между тем , в Украине кардинально перепишут ценники на хлеб, молоко и курятину, в частности. В Раде шокировали прогноз.

Также эксперты предупредили, что осенью на украинском рынке продовольствия ожидается мощная инфляционная волна.

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