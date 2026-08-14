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Золотая монета НБУ "Херсонес Таврический": как выглядят редкие 100 гривен
Золотая монета в 100 гривен НБУ стоит 227 тысяч.
Национальный банк Украины выставил на продажу редкую золотую монету номиналом в 100 гривен, посвященную древнему Херсонесу в Крыму.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Стоимость, ограничения и характеристики золотой монеты «Херсонес Таврический»
По данным НБУ, стоимость монеты на дату последней продажи составляет 227 076 гривен. В настоящее время на складе регулятора осталось 334 монеты. При этом на продажу установлены ограничения: каждый покупатель может приобрести не больше 6 штук.
Монета посвящена Херсонесу Таврическому — городу-государству на юго-западном побережье Крыма, основанном в 422–421 годах до н. е. и рубило собственную монету.
«Историю Херсонеса Таврического делят на два периода: античный (от основания до IV в. н. э.) и средневековый (V — XV вв.). В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове, играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью», — отметили в НБУ.
Монета вычеканена из золота 900-й пробы в 2009 году. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г. Группа монеты выполнена с секторальным рифлением.
Как выглядит золотая монета 100 грн
На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре изображены фрагмент древнего сооружения и сигнальный звон. На фоне меандрового орнамента размещены античные монеты Херсонеса и светильник. Вверху расположен малый Государственный Герб Украины и надпись «Национальный банк Украины». Внизу находятся номинал, обозначение металла, его проба, масса в чистоте, логотип Монетного двора НБУ и год чеканки.
На обороте монеты изображены руины древнего Херсонеса и собор Святого Владимира. Этот собор возвели в середине XIX века над остатками древнего храма, где, как полагают, принял крещение князь Владимир. Сверху полукругом отчеканена надпись «Херсонес Таврический».
Напомним, с 4 сентября в Украине появится новый высший номинал. НБУ представил банкноту 2 000 гривен с портретом Василия Стуса.