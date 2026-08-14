Золотая монета НБУ "Херсонес Таврический": как выглядят редкие 100 гривен

Монеты (иллюстративный фото) / © Национальный банк Украины

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Национальный банк Украины выставил на продажу редкую золотую монету номиналом в 100 гривен, посвященную древнему Херсонесу в Крыму.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

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Стоимость, ограничения и характеристики золотой монеты «Херсонес Таврический»

По данным НБУ, стоимость монеты на дату последней продажи составляет 227 076 гривен. В настоящее время на складе регулятора осталось 334 монеты. При этом на продажу установлены ограничения: каждый покупатель может приобрести не больше 6 штук.

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Монета посвящена Херсонесу Таврическому — городу-государству на юго-западном побережье Крыма, основанном в 422–421 годах до н. е. и рубило собственную монету.

«Историю Херсонеса Таврического делят на два периода: античный (от основания до IV в. н. э.) и средневековый (V — XV вв.). В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове, играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью», — отметили в НБУ.

Монета вычеканена из золота 900-й пробы в 2009 году. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г. Группа монеты выполнена с секторальным рифлением.

Золотая монета НБУ «Херсонес Таврический» 100 грн

Как выглядит золотая монета 100 грн

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре изображены фрагмент древнего сооружения и сигнальный звон. На фоне меандрового орнамента размещены античные монеты Херсонеса и светильник. Вверху расположен малый Государственный Герб Украины и надпись «Национальный банк Украины». Внизу находятся номинал, обозначение металла, его проба, масса в чистоте, логотип Монетного двора НБУ и год чеканки.

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Золотая монета НБУ «Херсонес Таврический» 100 грн / © НБУ

На обороте монеты изображены руины древнего Херсонеса и собор Святого Владимира. Этот собор возвели в середине XIX века над остатками древнего храма, где, как полагают, принял крещение князь Владимир. Сверху полукругом отчеканена надпись «Херсонес Таврический».

Золотая монета НБУ «Херсонес Таврический» 100 грн / © НБУ

Напомним, с 4 сентября в Украине появится новый высший номинал. НБУ представил банкноту 2 000 гривен с портретом Василия Стуса.

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