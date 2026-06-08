Золотовалютные резервы Украины уменьшаются: на что ушли деньги

Международные резервы Украины в мае уменьшились / © pixabay.com

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В мае 2026 года международные резервы Украины уменьшились на 5,2% и по состоянию на 1 июня составили 45,7 млрд долларов США.

Об этом сообщили в НБУ.

«Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 года, по предварительным данным, составили 45 726,6 млрд долларов США. В мае они снизились на 5,2%», — говорится в сообщении Национального банка Украины.

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Такая динамика была обусловлена валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и от международных партнеров, объяснили в НБУ.

Отмечается, что, несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

В целом динамику резервов в мае 2026 года определял ряд факторов, в частности, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

«В мае по сравнению с апрелем 2026 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 12,4%. Согласно балансовым данным, НБУ в мае продал на валютном рынке 3 134,9 млн долларов США», — отметили в регуляторе.

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Вторым фактором, оказывавшим влияние на размер резервов, были поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

Средства из резервов были потрачены:

на валютные интервенции самого Нацбанка — осуществляются на межбанке для поддержания стабильности гривны

на долговые выплаты Украины в иностранной валюте

Напомним, ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Украины. Согласно новому отчету, в этом году ВВП вырастет на 2,5%, а в следующем — на 4%. Перспективы остаются «крайне неопределенными» и зависят от течения войны, энергетической безопасности и международной помощи.

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